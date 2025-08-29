«Что-то упускаю»: Анфиса Чехова о шести побегах из-под венца

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Знаменитость всегда думает, что сможет найти более подходящего человека.

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова раскрыла тайну множества своих побегов из-под венца. Об этом знаменитость рассказала на шоу «Ставка на любовь».

По словам звезды, ей часто казалось, что она сумеет найти более подходящего человека, чем тот, кто уже рядом.

«Самое ужасное в моей жизни — это постоянное ощущение, что где-то есть кто-то лучше, и я его упускаю. Почему я должна на этом остановиться? У меня всегда так, особенно когда мне делают предложение. Мне шесть раз делали предложение, и я — сбежавшая невеста», — призналась Чехова.

Она отметила, что замужество расценивает, как событие, которое в жизни бывает только раз — из-за этого возникают сомнения.

«Когда мне делают предложение, я думаю: „И все? Это последний мужчина в моей жизни?“. Почему-то у меня есть ощущение, что брак — это на всю жизнь. И когда мне делают предложение, у меня начинается обратный отсчет», — пояснила Анфиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова выходит замуж за продюсера Александра Златопольского. Телеведущая заявляла, что в мужчину влюбилась не с первого взгляда, а выбрала его «сердцем и сознанием».

Известно, что Александр и Анфиса в отношениях с мая этого года, в компании друг друга они начали появляться еще в 2024-м. Долгое время пара не комментировала свою связь. У Златопольского от прошлых отношений есть две дочери, а Чехова воспитывает сына от актера Гурама Баблишвили.

