Просят назвать «мамой»: новая схема мошенников с опорой на семейные узы

Мошенники вынуждают жертв записывать их как родственников для доверия банка

Так аферисты получают полную свободу действий.

Под видом родных и близких начали скрываться в телефонной книге мошенники. Новую схему раскрыло РИА Новости.

Так, теперь злоумышленники вынуждают жертв подписывать свои номера как членов семьи. Так аферисты избегают подозрений со стороны сотрудников банков.

Как отметили представители правоохранительных органов, злоумышленники также часто убеждают жертву удалить все контакты с телефонов, в том числе номер матери.

После они просят записать свой номер как «мама». В качестве следующего шага аферисты получают полную свободу действий и будучи «мамой» в телефоне, они звонят жертвам в ходе сделки в банке и интересуются, как все проходит.

