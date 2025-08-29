Первоклассник из Севастополя покорил вершину Эльбруса

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Юный альпинист шел наравне со взрослыми.

Семилетний россиянин покорил самую высокую вершину Европы. Дима Назаров из Севастополя совершил восхождение на Эльбрус — а это 5621 метр — и установил рекорд.

Юный альпинист шел наравне со взрослыми под чутким надзором отца-профессионала. Единственное послабление — ребенку не пришлось тащить тяжелый рюкзак. Однако нагрузки и так хватало — вес экипировки немаленький.

Все, что нужно для восхождения, приобрели без проблем. За исключением приспособления для передвижения по льду — кошек. Их пришлось делать на заказ — такого маленького размера в магазинах не нашлось.

Теперь осталось дождаться, когда достижение зафиксируют эксперты. Документы уже отправили в Книгу рекордов России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX