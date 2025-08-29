В Китае готовятся к премьере «Красного шелка»: как кино укрепляет мосты между странами

В Китае готовятся к премьере «Красного шелка» на больших экранах

В России ленту уже посмотрели полтора миллиона зрителей.

Всего неделя остается до самой ожидаемой кинопремьеры в Поднебесной. На большие экраны там выйдет совместная российско-китайская картина «Красный шелк», созданная при участии Национальной Медиа Группы (НМГ). Эта история переносит нас в 1927 год, когда решалась судьба отношений Москвы и Пекина.

Восток и Запад встретились в Зарядье. Саммит моды БРИКС+ — это площадка, где более 200 дизайнеров и бизнесменов обсуждают — как сохранить национальную идентичность в одежде. И при этом выглядеть современно. Перед модельером из Китая Ма Гуай таких вопросов не стоит.

«В основе нашей коллекции и продукции лежат именно гены и корни традиционной культуры, нашей китайской этничности, Востока», — рассказала дизайнер и основательница бренда женской одежды Ма Гуай.

Сейчас в России — всплеск интереса к Поднебесной, во многом благодаря приключенческому детективу «Красный шелк».

«Мы настолько взяли разгон в проектах, что мы не сможем затормозить так быстро. Поэтому отголосок вот этого соединения России и Китая в культурном плане, да и в историческом, я думаю, продолжится», — рассказала автор подкаста о Китае Александра Шушлина.

Неудивительно, ведь это ретро-блокбастер, который по утонченности стиля, по эстетике и накалу, вниманию к нюансам, без преувеличения, в одном ряду с шедеврами Гая Ричи и Тарантино.

Действие происходит в 1927 году. Товарищи из китайской Компартии везут в Москву по Транссибу сверхсекретные документы, от которых зависят отношения двух держав. За курьерами идет настоящая охота.

Снимался в «Красном шелке» настоящий звездный интернационал: Ирина Алферова, Глеб Калюжный, серб Милош Бикович, китаянка Чжен Ханьи.

«Это мой дебют, и я первый раз снималась в кино. Продюсеры нашли мне коуча, чтобы я понимала эту роль», — сказала актриса Чжен Ханьи.

Фильм создан при участии «НМГ Кинопрокат» (компания входит в холдинг Национальная Медиа Группа) и China Media Group. Работа была максимально кропотливой и масштабной. Друг другу помогали. Нужен Шанхай 30-х? Он есть на студии «Хэндянь». Самой большой в мире. Понравилась локация в Ленинградской области, но туда нет дороги? Не вопрос.

«Мы проложили километровую дорогу к съемке в Ленинградской области, потому что именно это место подходило нам для съемок, а там не было дороги», — рассказал продюсер Вадим Быркин.

Ретро-вагоны смастерили специально для фильма.

«Изучал разные словари с диалектом, давали определенные списки всяких ругательств. Ух ты, блоха рубашная! Ну что-то типа такого», — рассказал актер Глеб Калюжный.

«Мы старались при создании этих персонажей исходить из китайских реалий, насколько мы могли, и наша сценаристка читала несколько книг, классику китайской литературы», — рассказала продюсер, актриса Ольга Каширина.

Такая дотошность касалась всего — реквизита, одежды.

«Узнается время, узнается эпоха. И, безусловно, характеры персонажей подчеркивают красоту исторического костюма. То есть классно поработали с образами», — рассказала дизайнер и художник по костюмам Светлана Тегин.

Вместе с сотрудником музея военной формы разбираем костюм Евгения Сидихина — он по фильму чекист. И Гоши Куценко — он играет красного командира. Оба — в кожаных плащах.

«Форма народного комиссариата внутренних дел. Демисезонная фуражка с синим верхом цвета НКВД и кожаный плащ, который очень был популярен среди сотрудников госбезопасности», — рассказал музейный педагог музея военной формы Денис Петров.

Вообще именно шинель была обмундированием и рядового, и командного состава. Кожаные куртки и плащи тоже. Они имели сугубо утилитарное значение. Были практичной и удобной одеждой, защищали от непогоды.

Впрочем, Гошу Куценко больше впечатлил не комиссарско-черный цвет кожаной тужурки, а красный.

«Я тут интересовался. Красный цвет — это цвет успокоения. Наша картина стильная. Картина, конечно, она выпуклая, яркая», — рассказал актер Гоша Куценко.

Премьера «Красного шелка» в Китае запланирована на 4 сентября. А уже 6 сентября ретро-детектив выйдет в широкий прокат. Причем картина получила печать дракона — классификацию, которая позволяет показывать кино как местное, а не зарубежное. То есть без ограничений.

