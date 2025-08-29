Площадь лесного пожара в Геленджике достигла почти 40 гектаров
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
К тушению привлекли авиацию.
На Кубани наращивают группировку для борьбы с крупным пожаром. Огонь в районе Геленджика никак не удается взять под контроль.
К тушению подключились волонтеры.
Площадь возгорания выросла в десять раз. Сейчас полыхает почти 40 гектаров. Остается надежда на авиацию — очаг находится в труднодоступной местности. Самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 уже сбросили 70 тонн воды. На земле работает более 300 специалистов.
Ранее с пляжа поблизости эвакуировали туристов. Люди оказались заблокированы огнем.
