«Великий исход»: молодежи 18-22 лет разрешили свободно пересекать границу Украины

Только за первые сутки уехали более 11 тысяч человек.

На границе Польши и Украины сейчас многокилометровые пробки. Погранпереходы штурмуют тысячи машин и автобусов. Их основные пассажиры — молодые украинцы в возрасте от 18 до 23 лет. По распоряжению правительства, теперь они могут свободно уехать из страны. Из-за страха быть мобилизованным и оказаться на фронте только за первые сутки границу пересекли более 11 тысяч человек.

Они вряд ли вернутся обратно, глядя на ужасы, которые творят людоловы из ТЦК. Правда, эксперты говорят, что режим Зеленского не просто так снял железный занавес для молодежи. О причинах — корреспондент «Известий» Александр Тузиков

Ранее Зеленский утверждал, что «никто не хочет уезжать с Украины». Восторженными отчетами полон интернет. Вырваться из всеукраинского концлагеря дорогого стоит. Многие даже не знают, где остановятся.

Средняя скорость бегства украинцев, достигших совершеннолетия, но кому не исполнилось 23, это 11 тысяч хлопцев в сутки. Интенсивность утечки через все пункты пропуска на границе с Польшей фиксирует погранслужба Незалежной. Очереди огромные. Время ожидания — сутки. Не проблема, свобода дороже.

Благодарные беглецы публикуют видеоролики. Дескать, спасибо, пан президент. Но формально — решение не киевского актера, а назначенного им премьера.

«Правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», — заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сбивчивые комментарии явно растерянной Свириденко подправил глава МВД Клименко: дескать, не только юные закордонники, радуясь свободе передвижения, сейчас же хлынут в Незалежную, но и своя хуторская молодежь, три с лишним года просыпавшаяся с мыслью о повестке в ТЦК, на Западе поучится, мир посмотрит, вернется высококлассными специалистами. Всю бездну глупости таких чиновничьих предположений иллюстрируют инструкции сверстникам с погранперехода.

«Парни! Кому не исполнилось двадцать три, кому там 22, — 10, 11, 12 месяцев до наступления 23-ех — едете без проблем! Загранпаспорт, приписное свидетельство, и едете покорять Европу, зарабатывать деньги! Так что вперед!», — напутствует один из уезжающих.

На Украине этот ажиотаж уже окрестили «великим исходом 18-22». На провокационные вопросы журналистов, собираются ли вернуться, хитрецы все как один отвечают утвердительно.

Зачем это понадобилось Зеленскому, рассуждают украинские медиа. Их версия — стрельба по двум зайцам сразу. Предвыборный пиар плюс быстрый слив в Европу самого протестного электората, который возмущался попытками Киева приглушить борьбу с коррупцией на Банковой. И смотрел крамольные сюжеты британских медиа, как окружение Зеленского отмыло через офшоры более миллиарда двухсот миллионов долларов, купив более сотни объектов недвижимости в Испании, Италии, Франции, Великобритании и Эмиратах.

Есть свой интерес в павшем железном занавесе для украинцев в возрасте от 18 до 23 и у Европы.

«Молодые приехали — и хорошо, и правильно. И пусть сами себя кормят, пусть приносят прибыль экономике европейских государств. Первый момент. Второй момент. Если идет речь о том, что могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС, то вот такой шаг по свободе перемещения между Украиной и Европой», — отметил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Но есть у такого решения Киева и сигнал тем, кто в свободу перемещения не попал: их переместят на фронт.

«Парни 23-24 лет, им, похоже, стоит приготовиться. Вот есть ощущение, что этот пряник от правительства, он предвещает кнут. То есть дальнейшее снижение призывного возраста. Не случайно 23-24-летние — они как бы выпадают из этого решения», — считает политолог, руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

И украинское общество все эти сигналы легко читает. По оценкам Офиса миграционной политики, 70% всех уехавших не вернутся. Украину уже покинули более пяти миллионов шестисот тысяч мужчин, это население всей Финляндии. Если выстроить их в колонну по одному, то хватит от Киева до того самого лазурного берега Франции, куда так стремится Зеленский.

К тому же там теплее. Энергетики предупреждают: отопительный сезон — под угрозой, украинцев ждут масштабные проблемы с газом и электроснабжением.

