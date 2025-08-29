«Назвали в садике русской свиньей»: певица Юта вспомнила о жизни на Украине

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тогда знаменитость впервые столкнулась в русофобией.

Заслуженная артистка РФ Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, в детстве в течение года жила с родителями в Виннице на Украине. Подробнее об этом времени она рассказала в интервью блогеру Лилии Абрамовой (Татарка FM).

Исполнительница вспомнила, как детском саду с ней никто не хотел разговаривать из-за того, что ее родной язык — русский. Исключением стала лишь одна воспитательница, которая тоже общалась на этом языке.

«Мне хотелось общаться, а общаться со мной никто не хотел. В какой-то момент меня назвали в садике русской свиньей. Я подумала: „Ух ты, это что такое?“ Пришла к маме и рассказала, а она странно как-то улыбнулась, успокоила меня, что-то сказала, что не помню», — поделилась певица.

Однако в дальнейшем, как она узнала, ее русскоязычную мать в рабочем коллективе также не принимали.

«Потом я узнала, что маме на работе тоже не были рады, потому что она русская. Впервые столкнулись с этой чудовищной русофобией мы в далеких 1984–1985 годах. И это было таким холодным душем, было очень неожиданно», — призналась Юта.

Текущее творчество исполнительницы оказалось созвучным времени. В своих композициях Юта отражает боевой дух российских бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. В репертуаре певицы за время проведения СВО появились синглы «Быть выше» и «Струна», посвященные армии РФ.

Свой хит «Жили-были» Юта представила на патриотическом концерте «Zа Россию», прошедшем в Курске весной 2022 года. Среди зрителей присутствовали, в том числе беженцы из Донбасса. Другое выступление артистки состоялось уже в Брянске, на рок-фестивале «Мы вместе. Своих не бросаем». Там звезда присутствовала как хедлайнер.

С начала проведения СВО Юта активно поддерживает российских солдат в качестве куратора одного из региональных отделений благотворительного проекта «Все для Победы!».

Ранее, писал 5-tv.ru, Юта рассказала о своем общении с прошедшими бои российскими военнослужащими.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX