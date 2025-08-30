Фото: Кадр из сериала «И все-таки я люблю...», 2007г.

Светлана Иванова, Татьяна Арнтгольц, Анастасия Макеева, маленькая Алина Булынко в роли Лягушонка и кавалеры — Антон Хабаров и Шамиль Хаматов. Как сложились их судьбы? Как развивается карьера?

Многосерийная мелодрама «И все-таки я люблю…», снятая по одноименному роману Елены Харьковой, вышла на российские экраны в 2008 году. И сразу же приковала к этим экранам миллионы зрителей.

Поклонники сериала до сих пор не забыли любимых героев, следят за их карьерой и личной жизнью, радуются успехам и сопереживают. Что ж, их сердечные волнения были не напрасны, для многих актеров этот проект стал стартом, ведь впереди их ждали десятки интересных ролей.

Светлана Иванова, 39 лет (Маргарита Лягушова)

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков: Кадр из сериала «И все-таки я люблю…», 2007 г.

На момент съемок в сериале у Светланы Ивановой уже был внушительный для ее возраста (всего 23 года!) опыт работы в кино, больше десяти проектов, среди которых сериалы «Крестный сын» и «Прощальное эхо», фильмы «9 рота» (самая кассовая российская лента 2005 года) и «Франц + Полина».

Сниматься она начала еще во время учебы во ВГИКе, причем сразу в главных ролях. Никаких вам кастингов годами, никаких соперниц. На счету артистки уже около сотни ролей, и поток не собирается прекращаться.

Иванова родилась в Москве, ее родители работали инженерами в сфере энергетики. Девочка выбрала путь творчества, хоть и окончила физико-математическую школу. С детства она посещала занятия в театральной студии.

Мама и отец поначалу не радовались стремлениям Светланы, но изменить выбранный курс, видимо, было просто невозможно. В интервью 7Дней.ru звезда признавалась, что в 14 лет в зале театра «У Никитских ворот» представляла свое будущее на сцене.

Пробой пера для студентки Ивановой стал криминальный детектив «Крестный сын», а первыми коллегами по площадке — Игорь Ливанов, Анатолий Лобоцкий, Алексей Анищенко, Любовь Полищук и другие известные артисты.

В 2009 году актриса перевоплотилась балерину в сериале «Вербное воскресенье», после чего поклонники еще долго думали, что она профессионал в этом искусстве — настолько убедительно это выглядело. К роли ее готовила прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина.

Еще через два года уже знаменитую Иванову пригласили в театр «Современник», дебютной стала роль Патриции Хольман в «Трех товарищах». В числе самых любимых зрителями картин с участием актрисы по версии сервиса «Кинопоиск» — «Легенда № 17», «Привет, Киндер!», «Кукольный дом», «Частное пионерское», «Кошечка», лучшие сериалы — «Крепость Бадабер», «Триггер», «Тест на беременность» и «Собор».

Во время съемок «Август. Восьмого» в 2011 году у Светланы завязались отношения с режиссером фильма Джаником Файзиевым. Он состоял в браке с Линой Эспли, о романе с Ивановой публике сообщили только в 2015-м.

Когда в 2018 году актриса готовилась к свадьбе, Файзиев был еще женат, но спустя год все-таки развелся. К этому моменту у пары уже были две дочери — Полина и Мира. С маминой фамилией — Ивановы.

Татьяна Арнтгольц, 43 года (Вера Иванова)

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова: Кадр из сериала «И все-таки я люблю…», 2007 г.

Одна из главных героинь сериала «И все-таки я любою…» и еще множества мелодрам. Она родилась в Калининграде в семье заслуженных артистов РФ Альберта Арнтгольца и Валентины Галич. Они служили в Калининградском областном драматическом театре, сейчас в той же труппе работает брат актрисы Антон Арнтгольц (1974 года рождения). Есть у нее и сестра-близнец Ольга, с которой они разделили не одну съемочную площадку.

Школьницей Татьяна занималась художественной гимнастикой, хотела стать спортивным журналистом. С ней и сестрой в одном классе учился будущий актер Артем Ткаченко. Все трое окончили Высшее театральное училище имени Щепкина.

Карьера артистки началась в 1999 году с сериала «Простые истины», затем последовали проекты «Next. Следующий» с Александром Абдуловым в главной роли, «Медовый месяц», «Усадьба», «Наваждение», «Талисман любви», фильмы «Противостояние», «Последний уикенд». До «И все-таки я люблю…» она сыграла уже более 20 ролей.

В 2011-м Арнтгольц воплотила на экране молодую Екатерину Фурцеву, единственную женщину в правительстве СССР, уже состоявшуюся министра культуры сыграла Ирина Розанова. Затем были картины «Чемпионы», «Фотограф», сериалы «Ласточкино гнездо», «Снайперы: Любовь под прицелом» и другие.

Популярными стали проекты «Наживка для ангела» и «Двойная жизнь» 2017 года, а также «Ангел мести» (2022) и фильм «Диодорова. Против течения» 2024 года о жизни спортсменки Анастасии Диодоровой.

Татьяна Арнтгольц никогда не была актрисой репертуарного театра, но не раз участвовала в антрепризах — «Пять вечеров», «Сказки старого Арбата», «Шашни старого козла», «Коварство и любовь», «Двое на качелях», «Фантазии Фарятьева», «Тихий Дон». Актриса участвовала в шоу «Ледниковый период 2», была соведущей Александра Лазарева в программе «Жди меня», сниматься продолжает и сегодня.

Была замужем за коллегой Иваном Жидковым, в этом браке родилась дочь Мария. Со вторым мужем Марком Богатыревым растит сына Данилу.

Анастасия Макеева, 43 года (Екатерина Коршунова)

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков: Кадр из сериала «И все-таки я люблю…», 2007 г.

Звезда мюзиклов, актриса, телеведущая, певица, участница конкурсов красоты, блогер — все это Анастасия Макеева. С ранних лет она находилась на сцене или в кадре.

В пять лет она уже пела на свадьбах, папа работал тамадой в Краснодаре. В 17 лет выиграла городской конкурс красоты, а через несколько лет стала «Вице-мисс Вселенная, Россия». Из-за невысокого роста решила оставить модельный бизнес и отправилась покорять мир кино, параллельно получая режиссерское образование в ГИТИСе и работая в мюзиклах — за плечами было также музыкальное училище.

В Москву Макеева перебралась в 1999 году и поначалу то подрабатывала официанткой, то раздавала листовки. И в свободные дни готовилась к очередному конкурсу красоты.

Артисткой мюзикла стала спустя три года, играла в театре Алексея Рыбникова, исполняла главные партии в постановках разных лет — «Дракула», «Свадьба соек», «Опасные связи», «Иисус Христос — суперзвезда», «Последнее испытание», «Мастер и Маргарита», «Онегин», «Чудо-Юдо» и других. В 2005 году снялась в клипе на песню «Если хочешь остаться» группы «Дискотека Авария».

На счету Анастасии Макеевой полсотни фильмов и сериалов, в том числе «Персона нон грата», «Обратный отсчет», «Омут», «Георг», «Продолжение следует», «Любить и ненавидеть», «Мама по контракту» и «СуперИванова».

Кроме того, участвовала в телевизионных проектах «Большие гонки», «Ледниковый период-2», «Точь-в-точь» (победила в 2021 году) и «Три аккорда», вела программы «Реальное время» на канале «Доверие» и «Субботний вечер» с Николаем Басковым на канале «Россия-1». В 2021 году запустила личный бренд косметики и одежды.

Личная биография Макеевой не менее разнообразна — четыре мужа! Первый брак с актером Петром Кисловым продлился всего семь месяцев, он ушел к певице Полине Гагариной, которая очень скоро родила ему сына.

Второй супруг, композитор Глеб Матвейчук, продержался дольше — шесть лет. У пары никак не получалось стать родителями, актриса также обвиняла свекровь в этом разрыве. А бывший муж считает именно ее коварной женщиной. После развода Матвейчук женился и стал отцом.

Третий муж Макеевой Александр Сакович считал ее своим трофеем, всем хвастался своей звездой, а от нее требовал поклонения. Через два года Анастасии это надоело.

За четвертого супруга Романа Малькова актрисе пришлось драться, в прямом смысле, причем с его многодетной женой. Он был строителем, жил с семьей в Словении и однажды приступил к ремонту в загородном доме Макеевой. Пробежала искра и так всех зарядила, что еще год от эха скандала звенело в ушах.

Дамы били друг друга на ток-шоу, а Роман неловко оправдывался. В общем — миллион статей, пара потасовок и госпитализаций, и в итоге новая пара все-таки сыграла свадьбу. Теперь вместе поют и даже снимают клипы. Рядом с такой женщиной и прораб запоет!

Алина Булынко, 28 лет (Лягушонок, Маргарита Лягушова в детстве)

Фото: Кадр из к/ф «Филатов», реж. Максим Свешников, 2019 г; Кадр из сериала «И все-таки я люблю…», 2007 г.

Красивая девочка с большими пронзительными глазами превратилась в прекрасную девушку и осталась в профессии — она продолжает сниматься в кино и сериалах.

Согласно данным сервиса «Кинопоиск», последняя работа датирована 2023 годом. Широкую известность актриса приобрела благодаря нескольким частям картины «Любовь-морковь».

Алина Булынко сыграла дебютную роль в 2004 году, это были несколько сцен в фильме «Апокриф: Музыка для Петра и Павла», основанном на жизнеописании композитора Петра Чайковского. Самого музыканта исполнил Андрей Севостьянов, а его сестру — Дарья Михайлова.

Вскоре режиссер Павел Лунгин пригласил Алину в сериал по произведениям Николая Гоголя «Дело о „Мертвых душах“», но имя девочки не было включено в титры.

В 2007-м вышел фильм «Оля + Коля» с ее участием, а затем состоялись проекты «И все-таки я люблю…» и «Дюймовочка», где Булынко сыграла эльфа, а ее партнерами по съемочной площадке стали Лия Ахеджакова и Альберт Филозов. После 2008 года эпизодические роли сменились более значительными.

Алина сыграла в трех новогодних фильмах «Елки», «Елки 5» и «Елки последние», в лентах «Любовь-морковь 2» и «Любовь-морковь 3», играла дочь главного героя сериала «Филатов» с абсолютно звездным составом — Федор Бондарчук, Олеся Судзиловская, Марта Кесслер, Мария Аронова, Максим Лагашкин и другие.

Пока фильмография завершается картиной «Любовь-морковь: Восстание машин», поклонники артистки ждут новых работ.

Булынко ведет соцсети и публикует свои фотографии, однако подробности личной жизни старается скрывать от общественности. Ей приписывали романтические отношения с коллегой по творческому цеху и экранным братом Денисом Парамоновым, но это только слухи.

Актерского образования у Булынко нет, она выбрала факультет психологии Российского государственного гуманитарного университета, возможно, свое будущее она видит именно в помогающей профессии. Диплом она получила в 2019 году, о чем с радостью сообщила подписчикам.

Шамиль Хаматов, 40 лет (Евгений, жених Маргариты) Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков: Кадр из сериала «И все-таки я люблю…», 2007 г.

Будущий актер родился в 1985 году в Казани в семье инженеров Наиля и Марины Хаматовых, его старшая сестра — народная артистка РФ Чулпан Хаматова.

Окончил Российскую академию театрального искусства (РАТИ), еще студентом стал выходить на сцену Российского академического молодежного театра (РАМТ), где продолжает появляться по сей день.

Кроме того, после окончания вуза его приняли в труппу театра «Современник», дебютной постановкой стала «Голая пионерка».

Когда на экраны вышла первая серия «И все-таки я люблю…», Хаматову было 23 года. К этому моменту он уже сыграл несколько ролей в фильмах «Чудная долина», «Невеста», «Мертвое поле» и сериалах «Команда», «Неотложка 2», «Желтый дракон».

Если партнерша актера Светлана Иванова уже была популярна, то ему только предстояло завоевать публику, что и случилось. Роль Женьки принесла актеру известность и вывела из амплуа второстепенных персонажей.

После этого сериала количество предложений от режиссеров увеличилось, и теперь ему уже отдавали ведущие партии — одну за другой. В числе этих работ «Трасса М8», «Пикап: Съем без правил», «Пятая группа крови», «Стартап» и «Бихэппи», «Продавец игрушек» с Пьером Ришаром, «Комплекс бога», остросоциальная драма «Обоюдное согласие» и многие другие.

Кроме того, в 2016 году стал лауреатом премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство».

Шамиль Хаматов был женат дважды. После развода с актрисой Дарьей Белоусовой он женился на фотографе Ксении Наумовой, у пары есть общий ребенок.

Осенью 2022 года вслед за оскандалившейся сестрой актер уволился из театра «Современник» и перевез семью из России в Латвию, после чего вошел в труппу Рижского русского театра имени Чехова.

Однако сниматься в РФ не перестал, проект с его участием «Плейлист волонтера» вышел на экраны весной 2023 года. Второй сезон сериала «Бихэппи» вышел в 2024-м.

Антон Хабаров, 44 года (Вадим Лягушов)

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев: Кадр из сериала «И все-таки я люблю…», 2007 г.

Антон Хабаров родился в подмосковной 11 января 1981 года в семье слесаря и воспитательницы детского сада. Родители были совсем молоды — мальчик появился на свет почти сразу после того, как они окончили школу.

Отцу пришлось сразу идти работать, чтобы кормить семью, получить высшее образование он так и не смог. У Антона есть также младшая сестра Елизавета, она ветеринарный врач.

Все школьные годы Хабаров занимался спортивными бальными танцами, выступал на чемпионатах России, стал кандидатом в мастера спорта, но в спортивный вуз не поступил и покончил с танцами. В армию тоже не попал из-за плохого зрения.

В итоге стал учиться на факультете режиссуры любительского театра Московского областного колледжа искусств при Московском государственном институте культуры в Химках. Последний курс не завершил, так как поспешил в столицу.

Из трех вузов, которые были готовы принять абитуриента — МХАТ, Щукинское и Щепкинское, выбрал «Щепку». В 2004-м получил диплом и стал актером «Современника».

Антон Хабаров дебютировал в кино с небольшой роли в сериале «Госпожа Победа». Следующими проектами стали «Медовый месяц» и «Доктор Живаго», фильм «Скрипачка» и «И все-таки я люблю…». Так что до главных ролей артист добрался быстро.

В фильмографии значительно больше многосерийных фильмов, чем полнометражных, а всего — около 60 работ. Актер служил в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, с 2013-го — в Московском губернском театре.

В течение многих лет артист является ведущим ежегодных всероссийских вечеров памяти павших в ходе боевых действий на территории Северо-Кавказского региона «Помяни нас, Россия…», работает на радио «Культура», участвует в радиопостановках. Танцевальный опыт Хабаров продемонстрировал в 2010-м на съемках шоу «Танцы со звездами». Его пара с Екатериной Трофимовой заняла четвертое место.

Жену Елену Хабарову (в девичестве Степучева. — Прим. ред.) актер встретил еще в студенчестве. Девушка нравилась, но только когда она начала готовиться к свадьбе с другим, он понял, что пора действовать. Так и увел из-под венца. Пара счастлива вот уже 20 лет, у артистов двое детей.

