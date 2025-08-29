В Китае сообщили о неожиданном сюрпризе Путина Пекину: «Значительный подарок»

Фото: © РИА Новости/Владимир Гердо

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В сентябре российский лидер посетит КНР для участия в саммите ШОС.

Президент России Владимир Путин преподнес неожиданный для Китая подарок перед своим визитом на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в КНР в сентябре. Об этом стало известно из сообщения издания Sohu.

В материале пояснили, что в своем выступлении глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил готовность российской стороны поставить Китаю отечественные авиационные двигатели. Аналитики добавили, что для Пекина такое заявление стало сюрпризом.

«Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом президента РФ Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», — подчеркнули в публикации.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в качестве презента коллегам привезет на саммит ШОС несколько льняных мешочков с картофелем. По его словам, эти мешочки уже приготовлены — каждый по пять килограммов.

Также известно, что Путин станет гостем на параде победы в Пекине, который посвящен официальной капитуляции Японии во время Второй мировой войны. Всего мероприятие посетят главы государств и правительств из 26 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX