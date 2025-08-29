Наговицина могла скрыть переломом ноги перед отправлением на пик Победы

Фото: © РИА Новости/Виктор Чернов

Знакомый альпинистки вспомнил о такой же полученной ею ранее травме.

Россиянка Наталья Наговицина могла скрыть двойной перелом ноги перед тем, как отправилась на пик Победы. Таким мнением поделился альпинист и триатлонист Александр Ищенко, пишет издание MSK1.RU.

По мнению спортсмена, Наталья сломала ногу еще в мае.

«Наталья взошла на пик Победы в Киргизии уже со сломанной ногой. Перелом она получила в мае во время восхождения на Теке-Тор», — отметил Ищенко.

К тому же он рассказал, что познакомился с Наговициной, когда спасал ее альпинистскую группу после камнепада. Как он пояснил, при обнаружении женщины заметил, что у нее сломана нога. При этом, вспомнил собеседник, Наталья тогда была единственной, кто пострадал.

Альпинист подчеркнул, что за такой короткий срок травма Наговициной зажить могла с малой вероятностью. Он заявил, что возмущен «безответственным» поступком женщины.

«В таком состоянии нельзя идти в горы. Спасая ее, погибали люди. А пик Победы — один из самых серьезных объектов в альпинизме. <…> Меня это возмущает, особенно зная, что человек сам действовал абсолютно безрассудно и подставил всех, когда пошел на гору», — подытожил Ищенко.

Россиянка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии 12 августа вместе с напарником Романом Мокринским, который оказал ей первую помощь, а после отправился за подмогой. Спустя четыре дня для эвакуации альпинистки вылетел вертолет, однако плохие погодные условия не позволили борту добраться до Натальи. Воздушное судно совершило жесткую посадку.

Другая попытка спасти Наговицину состоялась 19 августа, когда к пику Победы выдвинулся спасательный отряд. В планах у группы было достижение вершины за несколько дней. Однако непогода и плохое самочувствие одного из участников помешали дойти до Натальи.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с погибшим итальянцем Лукой Синигальки и Наговициной, снятые при попытке ее спасения с пика Победы.

