Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление ФСБ доступа к «Алисе»

Какие данные компания не передала спецслужбам?

В Москве мировой судья наложил штраф на компанию «Яндекс» из-за того, что та не предоставила ФСБ постоянный доступ к системе «умного дома» с голосовым помощником Алисой. Соответствующую информацию указали в официальных судебных документах на портале мировых судей города Москвы.

Отмечается, что штраф составил десять тысяч рублей. Такое постановление вступило в силу 27 июня текущего года.

Так, «Яндекс» признали виновным по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания органа, выполняющего контроль об устранении нарушений законодательства»).

Указанная в документе постановления ссылка ведет на сайт «Умного дома Яндекс с Алисой». В целом программа может объединять умные камеры, выключатели, розетки, светильники, датчики, «Яндекс. Станции». Компания не передала ФСБ доступ к данным об идентификаторах пользователей, регистрационные вводные и для авторизации, изменения телефона, электронной почты и другие, пишет РБК.

До этого, 27 августа, сообщалось, что в России к административной ответственности привлечены платформы Twitch и Pinterest. Их компании получили штраф на сумму более 61 миллиона рублей и десяти миллионов рублей. Компании обвинили в неисполнении обязанностей о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

