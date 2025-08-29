Лукашенко подарит коллегам мешки с картошкой в ходе визита Китай

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент Белоруссии собрался в гости не с пустыми руками.

В Китае сейчас идут последние приготовления к празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. На военный парад в Пекин приедут лидеры 26 стран. И первым в списке приглашенных был указан президент России Владимир Путин.

Приедет и лидер КНДР Ким Чен Ын, который вообще редко выезжает за границу, но тут сделал исключение. Среди гостей также главы Казахстана, Ирана, Армении, Сербии.

Собирается в Китай и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причем, как настоящий хозяйственник, он уже сказал, что поедет не с пустыми руками.

«Я собрал десять корзин по три мешочка по пять килограммов. Завтра в Китай. Я собрал — и каждому президенту. Там подписано все. Льняные мешки», — сказал он.

В дополнение Лукашенко обещает подарить коллегам и рапсовое масло, производством которого также славится Белоруссия.

