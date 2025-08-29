Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergei Chuzavkov; 5-tv.ru

Среди макетов исторических зданий был показан уничтоженный ВСУ в боях российскими войсками драмтеатр в Мариуполе.

В Трапезной палате Киево-Печерской лавры вновь организовали выставку. Выкинуть священников и превратить Лавру в балаган — это словно Евангельский сюжет наоборот, когда Иисус, чтобы очистить храм, выгонял оттуда торговцев. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Сегодня Успение Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников. Понятное дело: служба, свечи, молебны. А в Трапезном храме Лавры сегодня же открылось вот это — выставка макетов исторических зданий. 3D, в общем, красиво, и формально вроде не подкопаешься: Киево-Печерская лавра — заповедник. А чего ж в заповеднике выставку не провести? Но помимо формализма есть еще история, этика и права верующих.

«Киевский режим сакрализировал военные действия и делает все возможное для того, чтобы десакрализировать УПЦ и религию в целом», — отмечает настоятель Никольского храма города Мосальска, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

В Лавре — макеты католических храмов, музыкальные композиции и видеоинсталляции. Но как насчет того, чтобы другое место для этого выбрать? В комментариях под новостью об открытии выставки одно недоумение.

Концерты также уже были. После того как из Лавры выгнали Украинскую православную церковь, там чего только не было. Песни и пляски в том числе.

Могилы оскверняли, мощи святых откапывали. На такое глумление даже большевики не замахивались. Превращали церкви в склады и музеи — да. Но святых раздевать не додумались. Кулинарное шоу в том же храме — как десерт.

Так что нынешняя выставка макетов — это еще бог миловал, ибо, наверно, не ведают ребята, что творят, иначе как объяснить? А, можно. На территории замечена аббревиатура USAID — та самая, которую Дональд Трамп лишил финансирования сразу, как пришел к власти. За то, что тратит миллионы непонятно на что и непонятно зачем.

«То, что сегодня происходит с Киево-Печерской лаврой, вообще происходит по канонам западных стран. Полная бездуховность, когда святые места, из них выхолащивается весь духовный, религиозный смысл. И их превращают в места для досуга, для развлечения. И ровно сегодня это происходит с Киево-Печерской лаврой. Их задача–размыть духовные основы человека, а человек без духовных основ превращается просто в биоробота. Вот такие биороботы сегодня на Украине и нужны и самому киевскому режиму, и их западным покровителям», — указывает политолог Алексей Ярошенко.

А ведь писал же митрополит Павел Зеленскому: «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову, Господь не простит».

Лавра пережила половцев, татар, Рюрика и Советы — переживет и это.

