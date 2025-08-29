В Москве задержали экс-директора Театра сатиры по делу о мошенничестве

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Хитрая афера может стоить ему десять лет колонии.

Бывший директор московского театра Сатиры стал главным героем криминальной драмы, которую сам же и поставил. Накануне Мамедали Агаева задержали по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей.

Надо отметить, что Агаев — человек в театральном мире очень известный. Он почти 30 лет тащил на себе все хозяйство одного из самых известных театров страны. И, по версии следствия, придумал очень хитрую комбинацию, как на этом заработать.

Он не просто воровал на ремонтах, декорациях и перепродаже билетов, а создал свое ИП, которое и продавало родному театру сценарии новых спектаклей. А с каждой постановки Агаев получал доход в размере 4% от кассовых сборов.

Эта афера может стоить ему десять лет колонии.

