В России набирают популярность опасные «грибные ретриты» с мухоморами

Один из участников подобных «очищающих» практик умер в Сочи.

В России начали распространяться сомнительные практики так называемого «просветления» с применением галлюциногенных грибов — участникам ретритов предлагают употребить мухоморы и другие растения с психоактивными свойствами.

Подобные мероприятия нередко маскируются под обучающие курсы по гипнозу, развитию креативности и личной эффективности. В 2024 году в Сочи один из таких сеансов завершился трагедией — погиб человек.

Организаторами подобных мероприятий часто становятся сторонники Павла Дмитриева — выходца из Узбекистана, ныне живущего в США. Он заявляет, что является создателем новой религии под названием микомистицизм и автором метода «мистического исцеления».

При этом организаторы ретритов уверяют, что действуют в рамках закона. Почему россияне посещают такие сеансы, что происходит на подобных встречах и почему они до сих пор не запрещены, выяснили «Известия».

Как проходят ретриты с мухоморами

Практика проведения грибных ретритов, которые подаются как образовательные или оздоровительные курсы, стремительно охватывает регионы страны. В интернете размещены десятки предложений посетить такие мероприятия в Крыму, Краснодарском крае, Карелии, Московской, Тульской и Ленинградской областях.

Журналисты «Известий» приняли участие в одном из таких событий в деревне Жарково в Подмосковье. Организаторы обещали решение проблем с финансами, здоровьем и личной жизнью. Участников встречал мужчина, представившийся шаманом Ярославом. Он сообщил, что пантерные мухоморы и другие грибы, используемые на ретрите, «полезны для организма».

В доме корреспонденты заметили несколько человек в состоянии, близком к потере сознания. В одной из комнат находились пакеты с неизвестными веществами. Участникам предлагалось попробовать мухоморы — якобы ради «просветления». Журналисты отказались от участия, раскрыли свою профессию и попросили рассказать о составе грибных смесей.

«Запрещенных веществ здесь нет. Есть мухоморы, гриб чага и ежовик гребенчатый — эти грибы мы даем людям для здоровья», — заверил шаман Ярослав.

Позже корреспонденты связались с организатором встречи Власом Богатским, которому шаман передал телефон.

«Не происходит ничего криминального. Люди употребляют мухоморы, которые на территории России легальны», — уверенно заявил он.

После этого в дом прибыли сотрудники полиции. Шамана Ярослава допросили, в помещении провели обыск.

«Трое мужчин были доставлены в отдел полиции для прохождения медосвидетельствования. Признаков наркотического опьянения у них не выявлено. Растительные вещества, изъятые в ходе осмотра помещения, направлены на исследование с целью установления в них наркотических средств и психотропных веществ», — заявил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Георгий Дубовицкий.

Кто стоит за распространением грибных ретритов

Идейным вдохновителем движения считают Павла Дмитриева — уроженца Ташкента, ныне проживающего в США. Он позиционирует себя как создателя «новой мировой религии» — микомистицизма. Дмитриев обучает желающих гипнозу и другим практикам, обещая сформировать «армию целителей».

В социальных сетях он рассказывает, что сначала пытался стать психологом, но позже бросил учебу и увлекся гипнотерапией. По его словам, освоил гипноз, параллельно работая строителем и официантом. Среди прочего он утверждает, что способен «вылечить курение за один сеанс».

Один из бывших участников курсов, Максим, рассказал, что прежде чем попасть на ретрит, необходимо оплатить онлайн-обучение по гипнозу.

«Люди приходят на обучение, поверив, что им помогут решить их проблемы. Среди моих сокурсников было огромное количество людей, которые находятся в отчаянном жизненном положении», — рассказал он.

Программа включает огромное количество видео и материалов, которые можно изучать годами.

Анастасия, еще одна ученица Дмитриева, рассказала, что хотела работать в его проекте, но для этого нужно было пройти обучение. В октябре 2023 года она записалась на курс.

«Я не считала, что у меня в жизни есть какие-то проблемы, но после просмотра видео Дмитриева начинаешь думать, что они у тебя есть. Он внушает тебе это. Как и то, что, если хочешь справиться со своими трудностями, нужно приходить в его академию», — рассказала она.

По словам Анастасии, Дмитриев рекламировал и курсы своего ученика Виктора Алексеева. После употребления грибов у участников начинались признаки отравления, но им говорили, что это «очищение».

«После употребления грибов в ретрите у людей начинались симптомы отравления, но им говорили, что это процесс очищения. Грибы якобы „проводят“ человека через все его проблемы, и к нему приходит решение», — рассказала она.

Трагические последствия таких ретритов

В феврале 2024 года в Сочи от последствий участия в ретрите умер 25-летний мужчина из Архангельской области. Он прошел платное обучение, где использовались грибные отвары. После их употребления участник скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Организатор — 20-летний парень — признал вину, дело передано в суд.

Как пояснил адвокат семьи погибшего, ретрит длился три дня. Организатора обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

«С учетом того, что обвиняемый ранее не был судим и занимает признательную позицию, максимально возможное наказание — четыре года», — уточнил адвокат.

По его словам, молодой человек называл себя последователем Власа Богатского и бывал на ретритах в Московской области.

Богатский же заявил «Известиям», что никакой связи с этим делом не имеет.

Почему мухоморы опасны и что говорит закон

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал что мухоморы не обладают лечебными свойствами.

«Насмерть отравиться мухоморами тяжело, для этого нужно употребить их в большом количестве. Они вызывают стойкие психозы — человек после их употребления находится в бредовом состоянии. Мухоморы относятся к группе наркотиков-галлюциногенов», — пояснил он.

Адвокат по уголовным делам Альберт Халеян отметил, что организация таких ретритов может нарушать сразу несколько статей закона.

«Мухоморы в зависимости от способа приготовления и целей использования могут быть признаны психотропным веществом. Приобретение, хранение, переработка и распространение таких веществ, включая организацию потребления, уголовно наказуемы», — пояснил он.

Организаторов могут обвинить в незаконном обороте наркотиков, склонении к их употреблению, сбыте ядовитых веществ и оказании услуг, опасных для жизни. В случае с летальным исходом на ретрите в Сочи добавляется статья о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, подписанная участниками «расписка» о снятии ответственности не имеет юридической силы.

«Подписание подобной „расписки“ — манипулятивный прием, чтобы создать у участника ложное ощущение „осознанного риска“. Суд всегда будет на стороне потерпевшего, а такая бумага лишь станет доказательством виновности организаторов, которые заранее осознавали возможные смертельные последствия», — добавил эксперт.

Адвокат отметил, что даже если основатель сети ретритов находится за границей, его могут привлечь как соучастника — в России против него могут возбудить уголовное дело, объявить в розыск и запросить экстрадицию.

