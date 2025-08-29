Расчеты «Орлан-10» навели огонь артиллерии по целям ВСУ под Красноармейском

Операторы беспилотников эффективно выполняют задачи разведки и корректировки огня артиллерии.

Операторы беспилотной авиации группировки войск «Центр» успешно наводят артиллерийский огонь по целям противника на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты «Орлан-10» эффективно выполняют задачи разведки и корректировки огня артиллерии, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» в районе Красноармейска.

В зоне проведения специальной военной операции комплексы «Орлан-10» работают круглосуточно, выявляя скопления живой силы, техники и замаскированные огневые позиции ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

