Истребитель F-16 разбился на репетиции авиашоу в Польше

Пилот самолета погиб, пострадавших среди зрителей нет, власти направили помощь на место происшествия.

Истребитель F-16 потерпел крушение во время репетиции авиашоу в окрестностях аэропорта польского города Радом, пилот самолета погиб. Об этом 28 августа сообщил телеканал Polsat News.

«С сожалением сообщаем, что во время подготовки к авиашоу „Радом-2025“ произошла авиакатастрофа с самолетом F-16 31-й тактической авиабазы. Пилот не выжил. Пострадавших среди очевидцев нет», — приводит канал заявление польского генштаба.

По данным канала, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш находится в пути на место происшествия. Правительство заявило, что аэропорт в Радоме получит необходимую поддержку.

Инцидент стал частью более широкой картины аварий военной авиации: ранее, 21 августа, истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал у берегов американского штата Виргиния, пилоту удалось катапультироваться и получить медицинскую помощь.

Власти Польши продолжают расследование причин крушения F-16, а также предпринимают меры для обеспечения безопасности предстоящего авиашоу, чтобы избежать повторения подобных трагедий.

