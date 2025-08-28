«Самый большой успех»: посвященная Путину монета популярна в Германии

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже было продано порядка 900 экземпляров.

Журнал Compact выпустил посвященную президенту РФ Владимиру Путину серебряную монету. В Германии она пользуется большим успехом. Об этом 5-tv.ru рассказал главный редактор издания Юрген Эльзассер.

«За 15 лет существования нашего журнала у нас самый большой успех продаж. За четыре дня мы продали 820 монет. В основном из Восточной Германии, то есть с территории бывшей ГДР», — отметил он.

Монета, посвященная Путину — самый успешный проект издания. Ранее ни одна из выпущенных монет не пользовалась такой популярностью у покупателей. Первый тираж будет включать в себя две тысячи экземпляров. Если продажи останутся такими же высокими, их количество увеличат до десяти тысяч. В настоящий момент продано порядка 900.

Эльзассер отметил, что хочет передать Путину экземпляр монеты с его портретом.

«Есть вариант отправить медаль в Кремль через посольство. Или наш редактор приглашен на конференцию в Россию, где также будет присутствовать (официальный представитель МИД РФ. — Прим. ред.) Мария Захарова, и он может взять медаль с собой и передать ей», — сказал главный редактор журнала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии выпустили серебряную монету, посвященную Путину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.