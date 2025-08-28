Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Achille Abboud

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Врачи из Москвы оказывают помощь раненому в курском приграничье оператору ВГТРК Сергею Солдатову. Об этом рассказал его коллега, корреспондент Станислав Бернвальд в эфире телеканала Россия 24.

«Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы», — сообщил Бернвальд.

Медики оценивают состояние Солдатова как тяжелое. К счастью, медицинская помощь ему была оказана своевременно.

Сергей Солдатов подорвался на мине в одном из населенных пунктов курского приграничья. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Оператор был оперативно доставлен в медицинское учреждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина подорвался на поднятом запале от гранаты в Курской области. Он получил множественные минно-врзывные раны и был доставлен в Курскую оюластную больницу в тяжелом состоянии. В связи с произошедшим глава региона призвал граждан быть бдительными и не приближаться к подозрительным предметам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.