НХЛ: решении о недопуске России на Турнир четырех наций было единогласным

Вопрос будущих допусков будет зависеть от оценки мировых событий.

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил РИА Новости, что все команды-участницы Турнира четырех наций поддержали решение не приглашать сборную России. Соревнование прошло в феврале 2025 года в Монреале и Бостоне.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что представители сборных Швеции и Финляндии якобы выдвинули ультиматум НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, пригрозив бойкотировать турнир в случае допуска россиян. Однако, по словам Дэйли, никаких ультимативных требований не было, и все участники турнира согласились с недопуском российской команды.

Представитель НХЛ также уточнил, что дальнейшие решения относительно участия сборной России в подобных соревнованиях будут приниматься совместно с Ассоциацией игроков НХЛ. При этом будет учитываться международная обстановка и политический контекст на момент принятия решений.

Турнир четырех наций прошел при участии команд США, Финляндии, Швеции и Канады. Игры состоялись в Канаде и США, а победителями стали канадские хоккеисты.

Ситуация вокруг сборной России остается напряженной: ее отсутствие на крупных международных турнирах отражает текущее состояние отношений в мировом спорте. Вопрос возможного возвращения команды на международную арену напрямую зависит от позиции НХЛ и реакции мирового сообщества.

