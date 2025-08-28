Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Пострадали семь человек.

В результате атаки вооруженных сил Украины на Днепрорудненский железорудный комбинат в Запорожской области пострадали семь человек, как сообщает Минздрав.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее утром наши военные нанесли удары по авиабазам Васильков и Борисполь в Киевской области. В окрестностях украинской столицы также атакованы оборонные предприятия.

Взрывы и пожары ночью происходили на объектах ВСУ — в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Сообщается об ударах беспилотников и ракет.

Ранее, 19 августа, ВСУ также осуществляли атаки в Запорожской области с использованием беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали две женщины. Одна из них была госпитализирована с серьезными осколочными ранениями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Российские военные нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад украинских боевиков в районах Северска, Федоровки, Константиновки и Дроновки.

