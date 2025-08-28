Нужен баланс: советы диетолога для школьного перекуса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ребенку важно получать белки, жиры и углеводы в нужном количестве.

Родителям важно следить за питанием своего ребенка, особенно в учебный период. Школьный перекус должен быть полезным и сбалансированным, ведь от этого зависит концентрация внимания и работоспособность ученика. О том, какие продукты следует добавить в рацион, рассказала URA.RU диетолог Лариса Никитина.

По словам врача, идеальный перекус — легкий, питательный и дает энергию. В составе должен быть баланс белков, жиров и углеводов.

«16–25% белков — для роста и развития мышц, 18–25% жиров — для усвоения витаминов и нормальной работы мозга, 50–60% углеводов — в основном за счет цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей», — уточнила диетолог.

Много белка содержится в молочных продуктах, яйцах и мясе птицы. Лучшими источниками жиров являются орехи и авокадо. А углеводное окно рекомендуют закрывать овощами и фруктами. Также не менее важно в течение дня соблюдать водный баланс, а сладости заменить на горький шоколад.

«Ребенку нужна вода. Все остальное, кроме воды — это не питье. А если вы переживаете, что мозгу ребенка не будет хватать глюкозы, сладости, энергии, приучайте есть темный шоколад», — добавила Никитина.

Кроме того, диетолог порекомендовала рецепты полезных перекусов: лаваш-роллы с тунцом или курицей, сырники и вафли без муки, банановые оладьи и овощные салаты.

