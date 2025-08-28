Ученые создали первый в РФ тест, способный выявить сразу 25 вирусов
Способный выявлять сразу 25 вирусов тест создали в России
Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru
Он поможет оперативно ставить диагноз и назначать лечение.
Ученые центра эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в стране тест, который способен выявить сразу 25 вирусов. Система реагентов быстро и точно диагностирует все основные возбудители ОРВИ.
Благодаря этому врачи смогут оперативно ставить диагноз и назначать лечение. По данным ведомства, все компоненты теста — отечественные, что исключает зависимость от зарубежных поставок.
