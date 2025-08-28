Теперь наш канал доступен в MAX
Ученые создали первый в РФ тест, способный выявить сразу 25 вирусов

Способный выявлять сразу 25 вирусов тест создали в России

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Он поможет оперативно ставить диагноз и назначать лечение.

Ученые центра эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в стране тест, который способен выявить сразу 25 вирусов. Система реагентов быстро и точно диагностирует все основные возбудители ОРВИ.

Благодаря этому врачи смогут оперативно ставить диагноз и назначать лечение. По данным ведомства, все компоненты теста — отечественные, что исключает зависимость от зарубежных поставок. 

