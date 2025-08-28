Будущее железнодорожных перевозок: чем удивил салон «ПРО//ДВИЖЕНИЕ. ЭКСПО»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

На выставке в Петербурге представлены поезда и трамваи нового поколения.

Скоростные поезда, локомотивы нового поколения и пятисекционные трамваи. Все это можно увидеть на Международном железнодорожном салоне в Петербурге. Всего около 70 образцов современной и раритетной техники. Выставка настолько масштабная, что заняла сразу несколько площадок: в Музее железных дорог, на Балтийском вокзале и станции Новый Петергоф. Как выглядит будущее пассажирских и грузовых перевозок, увидел корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Балтийский вокзал Петербурга, Международный железнодорожный салон «ПРО//ДВИЖЕНИЕ. ЭКСПО». Гости выставки поездов издалека могут заметить 22- метровую пусковую установку боевого железнодорожного ракетного комплекса.

Сегодня это экспонат петербургского Музея железных дорог, а некогда — сверхсекретный объект советского ядерного щита

«ПРО//ДВИЖЕНИЕ. ЭКСПО» проходит в Петербурге во второй раз. В 2023 году было принято решение перенести выставку из подмосковной Щербинки в город на Неве. Символично, ведь железные дороги в России начали строить именно из Петербурга: первую в 1837 году в Царское село, затем в 1840-м — в Варшаву, и в 1851-м — в Москву.

130 компаний — крупнейшие в России, Китае, странах СНГ производственные холдинги показывают здесь свои новейшие разработки.

«Мы представляем технологическую компанию из Китая. Привезли свои наработки. Знакомимся с коллегами из России», — рассказал директор китайской технологической компании Лу Хунсяо.

А это, можно сказать, будущее отечественных пассажирских перевозок. Вагон габарита Т. Он шире, длиннее, выше нынешних 1-ВМ.

«Купе стало на 20 сантиметров шире, пассажирское место на 20 сантиметров стало больше, было метр восемьдесят, стало два метра», — рассказал заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

Новые габариты, новый подход к организации свободного пространства в вагоне. По сути — отель на колесах. То, о чем пассажиры еще несколько лет назад только мечтали.

«Переходы между вагонами, а здесь сразу санузлы, их два. Далее — душевая кабина, особо важная на маршрутах дальнего следования. Она вместительная», — рассказал Ланков.

Производство Тверского вагоностроительного завода. 95% составляющих — российского производства, и эта цифра станет больше. Основные испытания новых вагонов уже успешно завершены. Ожидается, что первые пассажиры смогут опробовать их уже в конце года на маршруте Москва — Петербург. А затем он поступит и во многие другие регионы страны.

«Пассажиры смогут прокатиться в этих вагонах уже в этом году. Первоначально мы комплектуем поезд 56 Москва-Петербург. В этом году мы приобретаем более 30 вагонов, в следующем году — примерно столько же.» И дальше, безусловно, вагоны поедут, в первую очередь, на южное направление, — рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам пассажирского комплекса Иван Колесников.

Новейший образец городского трамвая. Ему еще предстоит пройти завершающие испытания в Петербурге. «Воевода» вместительный: пять секций, двусторонний — ему не нужно разворотное кольцо. И в целом — инновационный. Длиной 37,5 метров. Удобный вход — 14 дверей. Сможет перевезти 400 пассажиров и разгонится до 72 километров в час.

«В данном вагоне мы уже реализовали автономный ход, он может быть 15, 20, хоть до 100 километров можем реализовать. Его вместимость позволяет конкурировать уже с метро. Этот трамвайный вагон «Воевода» сможет перевозить пассажиров из точки А в точку Б в большом количестве, — рассказал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко.

Железнодорожный биеннале — это место, где ведущие специалисты железнодорожной отрасли могут обсудить будущее железнодорожных перевозок. И главная тема второго дня дискуссий — строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет две столицы.

