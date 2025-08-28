«Защита правдивой правды»: чего ждут в Никарагуа от работы с МИЦ «Известия»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Зарубежные коллеги назвали сегодняшнюю журналистику полем битвы.

МИЦ «Известия» начинает сотрудничество с Советом по коммуникациям Никарагуа. Сегодня стороны подписали историческое соглашение. Теперь зрители России и Латинской Америки получат доступ к уникальному контенту и эксклюзивным материалам. Расширится и аудитория в обеих странах. А перед подписанием для гостей провели экскурсию по медиацентру. Ортега Мурильо осмотрел студию новостей, а также пообщался с журналистами. Корреспондент Виктор Синеок — с подробностями.

Сразу видно: гость из далекой Центральной Америки! Во время экскурсии по Мультимедийному информационному центру «Известия» Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо интересовался буквально всем и буквально каждым.

Человек очень коммуникабельный. И в далеком Никарагуа Ортега занимает соответствующую должность — координатор по СМИ Совета по коммуникациям и гражданству. В Москве с важной целью: подписать соглашение о сотрудничестве с МИЦ «Известия».

«Я хотел бы поблагодарить господина Ортегу за то, что в сложное в последнее время в плане логистики время для мира все-таки найти возможность к нам приехать, подписать это соглашение. Для нас это очень важно. Мы очень благодарны за такое к нам дружеское отношение. Наши подходы к деятельности СМИ полностью совпадают. Мы придерживаемся принципов объективности и всестороннего освещения событий, происходящих в мире. Поэтому уверен, что у нас все вместе получится», — отметил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Это важный шаг, означающий расширение присутствия «Известий» в Америке. Теперь в Центральной. Первый в России частный мультимедийный информационный центр с огромной аудиторией — новости на нескольких телеканалах, газета, интернет-ресурсы, соцсети — и журналисты из Никарагуа теперь будут работать вместе. Обмен эксклюзивными материалами, совместное производство, даже взаимные стажировки. Для гостя «Известий» это очень серьезно.

«Товарищи! Журналистика сейчас тоже поле битвы. На нем мы бьемся с клеветой, ложью и агрессией. Вместе мы должны пойти по дороге, которая приведет нас к миру и защите правдивой правды!» — отметил координатор по вопросам средств массовой информации Совета Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.

Это не ошибка перевода. «Правдивая правда» — то, чего сейчас очень не хватает миру. И необходимость чего чувствуют в Никарагуа. Прекрасная страна, география и ресурсы которой стали причиной постоянной агрессии США. В страну вторгались, пытались менять правительства. Сейчас там живут под постоянной блокадой, эмбарго, санкциями. В Россию из столицы Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо добирался больше суток.

В Никарагуа умеют терпеть и умеют сражаться. Что нас, конечно, объединяет. После подписания генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин подарил гостю номер газеты со смыслом.

Сандинистская революция — момент, когда после свержения диктатора Самосы страна зажила по-новому.

«Вот этот номер, 168-й от 20 июля 1979 года, страница номер пять, заметка с говорящим названием „Свет свободы над Манагуа“. В самом ее начале автор не забыл отметить, что „Известия“ стали первыми иностранными журналистами, которые оказались в столице Никарагуа сразу после победы там революции», — рассказал корреспондент.

На фото — ликующие революционеры. Борьбу сандинисты не прекращали десятилетиями. Ненавистный режим поддерживал Запад. И после его краха Штаты несколько раз вторгались в Никарагуа. Давили экономическими мерами. Им много лет противостоит и сандинист Хосе Даниэль Ортега Сааведра — нынешний руководитель страны и отец координатора по СМИ Никарагуа.

Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо в борьбе помогает. Из России уезжает, заручившись поддержкой в битве на информационном поле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.