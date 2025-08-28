Бойцам СВО с ранением плеча помогают восстановиться с помощью высоких технологий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При операциях используют 3D-моделирование и материал из костей пациента.

Уникальные операции проводят в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Бойцам с тяжелыми ранениями плеча, которым грозила инвалидность, помогают восстановить утерянную двигательную функцию. Для этого используют новейшие высокотехнологичные методы.

«Это 3D-моделирование, планирование и индивидуальная конструкция, использование собственного материала, если можно так сказать. Аутокость из пациента, которую мы берем у самого пациента, перемещаем в зону дефекта плечевой кости и фиксируем специальной конструкцией, изготовленной по специальным размерам, углам, индивидуальным особенностям каждого пациента», — рассказал главный травматолог Министерства обороны Владимир Хоминец.

Операция длится около четырех часов. Использование собственного материала позволяет пациенту быстрее реабилитироваться.

По словам врачей, бойцы адаптируются к новому плечевому суставу в течение первых суток после хирургического вмешательства. Работают мышцами, двигают кистью. Полностью сустав разрабатывается через шесть недель.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.