Лесные убийцы: что делать при отравлении грибами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Интоксикация в таком случае может быть смертельно опасна.

Каждый год во время грибного сезона увеличивается количество людей, которые отравились ядовитыми грибами. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Такая интоксикация крайне опасна и может привести к летальному исходу.

«Это не просто пищевое расстройство, а потенциально смертельно опасное состояние. Тошнотой и урчанием в животе здесь можно не отделаться и последствия часто оказываются гораздо серьезнее», — сообщила Кашух.

Симптомы проявляются не сразу, а лишь спустя несколько часов, когда токсины уже поразили печень и почки. Однако есть виды грибов, которые дают о себе знать раньше.

Характер интоксикации зависит и от того, какой ядовитый гриб попал в организм.

«Ложные опята и некоторые сыроежки провоцируют тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. При отравлении мухоморами у пострадавшего, с перечисленными симптомами, может появиться сильное слюноотделение, сужение зрачков, перебои в работе сердца и даже затрудненное дыхание», — дополнил врач.

Еще один нюанс в отравлении грибами — «период мнимого улучшения». Спустя пару дней может показаться, что яд вышел, но это не так.

«Это опасная иллюзия, так как печень и почки уже пострадали. Может возникнуть желтуха, нарушается отток мочи и свертываемость крови. Без медицинской помощи отравление может привести к коме и смерти», — подчеркнул эксперт.

При отравлении грибами важно не терять время. При первых признаках рекомендуется вызывать скорую помощь и самостоятельно очищать организм: пить как можно больше воды, вызвать рвоту и принять сорбенты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что делать при алкогольном отравлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.