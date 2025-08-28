Необычный костюм: Киба вышла в свет в образе дороже 670 тысяч рублей

Аврора Киба вышла в свет в образе дороже 670 тысяч рублей

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Внешний вид невесты Лепса поразил гостей мероприятия.

Народный артист РФ Григорий Лепс накануне вечером появился на красной дорожке светского мероприятия вместе с 19-летней невестой Авророй Кибой. Возлюбленные не только позировали фотографам, но и пообщались с журналистами. Главной темой обсуждений стал образ девушки певца, который оказался весьма смелым.

Аврора выбрала для выхода в свет белый комплект, состоящий из короткого топа и юбки с круглыми прорезями. Такой стильный наряд, как отметили журналисты, выглядел максимально откровенно и сразу же привлек внимание публики.

Пресса также оценила стоимость эффектного выхода. Так, юбка, вероятно, обошлась Кибе в 53 тысячи рублей, а топ — в 38 тысяч. Дополняли образ аксессуары: дизайнерская сумка за 250 тысяч и массивный браслет стоимостью около 330 тысяч рублей.

«Невеста Лепса вышла в свет в образе дороже 670 тысяч рублей», — уточнили журналисты.

