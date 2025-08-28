«Советую рожать вместе с женщиной»: Панфилов стал отцом в третий раз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
У актера родилась дочь, которую назвали Афина.
Актер Никита Панфилов сообщил, что стал отцом в третий раз. Радостную новость артист озвучил на премьере сериала «Виноград» в беседе с Woman.ru.
«Я отец трех детей. Мне бы их вырастить счастливыми. Не какими-то там счастливыми — я хочу, чтобы они стали действительно счастливыми людьми, а не травмированными. Или умными, или еще что-то… Какими-то чемпионами. Нет. Главное, чтобы они были счастливы. Все остальное вторичное», — сказал Панфилов.
У актера родилась дочь, которую назвали Афина. Теперь, помимо семилетней Авроры, у артиста есть еще одна девочка. Шутя, он отметил, что в семье началась «греческая мифология».
Панфилов рассказал, что находился рядом с возлюбленной во время родов.
«Как у пингвинов: если ты вместе с партнером вынашиваешь яйцо, потом у вас возникает прочная связь. Почему же у многих отцов нет связи с детьми? Самое главное — принять ребенка, прижать к себе, чтобы он считал тебя своим», — поделился артист.
По словам актера, мужчине важно поддерживать женщину в этот момент.
«Ты тоже родил — значит, он твой, он будет частью тебя, будет тебя слушать, радоваться тебе. Поэтому каждому мужчине я советую: рожайте вместе с женщиной. Обязательно. Тогда ты будешь больше ее уважать и любить, а ребенок — уважать и любить тебя», — подчеркнул Панфилов.
Отвечая на вопрос о браке, актер признался, что жениться не собирается. По его словам, любовь и уважение значат больше, чем штамп в паспорте.
«Институт брака у нас умер. Из-за этого страдают дети, потому что никто не хочет договариваться — все лишь свое эго тешат», — отметил он.
Артист был женат на актрисах Вере Бабенко и Ладе Поярковой, от второго брака у него есть сын Добрыня, которому сейчас 12 лет. В союзе со стоматологом Ксенией Соколовой у Панфилова появилась дочь Аврора.
