Представители Совета по коммуникациям Никарагуа посетили медиацентр «Известий»

Координатор по вопросам средств массовой информации страны осмотрел студию новостей и пообщался с журналистами.

МИЦ «Известия» начинает сотрудничество с Советом по коммуникациям Никарагуа. Сегодня стороны подписали историческое соглашение.

Благодаря соглашению, стороны смогут обмениваться информацией и эксклюзивными материалами, а также производить совместный медиаконтент. Кроме того, сотрудничество предусматривает взаимные стажировки журналистов. Расширится и аудитория в обеих странах.

«Хотел бы поблагодарить господина Ортегу, что, несмотря на все сложности последнего времени, нашли возможность к нам приехать и подписать это соглашение. Для нас это очень важно, и мы благодарны за такое дружеское отношение. Наши подходы к деятельности СМИ полностью совпадают: мы придерживаемся принципов объективности и всестороннего освещения событий. Поэтому я уверен, что вместе у нас все получится», — отметил генеральный директор МИЦ «Известий» Владимир Тюлин.

«Для нас, журналистов-сандинистов, настоящей честью является возможность сотрудничать с российскими журналистами и находиться на защите правды в эти сложные времена. Вместе мы сможем содействовать развитию средств массовой информации в защиту мира, стабильности и родины», — подчеркнул координатор по вопросам средств массовой информации Совета Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.

Перед подписанием для гостей провели экскурсию по медиацентру. Ортега Мурильо осмотрел студию новостей, а также пообщался с журналистами.

Для МИЦ «Известия» это первый партнерский документ со СМИ Никарагуа. В Совет по коммуникациям и гражданству республики входит около 20 крупнейших изданий и радиостанций.

