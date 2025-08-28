Ударил по Сахалину, идет на Камчатку: в регионе бушует ураган
Порывы ветра до 170 километров в час надвигаются на Камчатку
Ожидаются порывы ветра до 170 километров в час, задерживаются несколько авиарейсов.
Мощный ураган надвигается на Камчатку. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигнут 170 километров в час.
Уже повалены десятки деревьев. Задерживается несколько авиарейсов.
Этот же шторм стал причиной наводнения на Сахалине. Сейчас на острове идут восстановительные работы. Ремонтируют трассы и мосты, которые буквально смыло мощными потоками воды.
Десятки людей остаются отрезанными от большой земли. Им на лодках доставляют воду и предметы первой необходимости. Жителям подтопленных домов выделят денежные компенсации.
