Ударил по Сахалину, идет на Камчатку: в регионе бушует ураган

Порывы ветра до 170 километров в час надвигаются на Камчатку

Фото, видео: Кирилл Ясько/ТАСС; 5-tv.ru

Ожидаются порывы ветра до 170 километров в час, задерживаются несколько авиарейсов.

Мощный ураган надвигается на Камчатку. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигнут 170 километров в час.

Уже повалены десятки деревьев. Задерживается несколько авиарейсов.

Этот же шторм стал причиной наводнения на Сахалине. Сейчас на острове идут восстановительные работы. Ремонтируют трассы и мосты, которые буквально смыло мощными потоками воды.

Десятки людей остаются отрезанными от большой земли. Им на лодках доставляют воду и предметы первой необходимости. Жителям подтопленных домов выделят денежные компенсации.

