«Балтика» завершила научную экспедицию в Горный Алтай

Поиск перспективных образцов дикого хмеля прошел успешно!

Пивоваренная компания «Балтика», Алтайский государственный университет и хмелеводческая компания «Магнум» успешно завершили научную экспедицию по поиску перспективных образцов дикого хмеля в Горном Алтае.

Маршрут экспедиции протянулся более чем на 1,3 тысячи километров, охватив 17 районов края. Ученые изучили около 500 экземпляров хмеля, собрали гербарий и образцы для генетического анализа.

В результате работы было отобрано 53 перспективных образца из восьми районов, которые будут высажены в Тульской области и Южно-Сибирском ботаническом саду в Барнауле для дальнейшего изучения их потенциала в различных климатических условиях.

«Балтика» активно работает над развитием уникальных сортов хмеля, которые станут важной частью российского пивоварения. Ведущий эксперт компании Игорь Матвеев отметил, что такие экспедиции открывают новые горизонты для всей отрасли, а сотрудничество бизнеса и науки — это важный шаг к созданию качественного отечественного продукта.

Директор по развитию бизнеса компании «Магнум» Михаил Хлыновский добавил, что подобные инициативы способствуют повышению сырьевой независимости страны.

«Для России крайне важно создавать сорта хмеля, устойчивые к болезням и способные обеспечить рынок собственным посадочным материалом», — подчеркнул он.

Ольга Мироненко, директор Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ, отметила, что сотрудничество с бизнесом позволяет масштабировать разработки и получать качественный отечественный хмель, который сможет заменить импортные аналоги.

«Запрос нашего индустриального партнера формирует и нашу потребность расти, развиваться и масштабировать наши разработки», — добавила она.

С 2017 года «Балтика» активно исследует возможности выращивания хмеля в России. Проект по его селекции является частью комплексной агропрограммы компании, которая включает в себя расширение площадей хмельников и развитие системы переработки.

