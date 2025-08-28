Время томатов: советы по сборке урожая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Хранить овощи лучше всего в помещениях с невысокой влажностью и плюсовой температурой.

Финал лета — время созревания и сбора урожая. О том, как правильно собирать и хранить томаты, рассказал aif.ru агроном Денис Терентьев.

По словам эксперта, зрелость овоща наступает в соответствии с сортом, обычно на это уходит от 40 до 75 дней, и определить созревший помидор можно по окраске и мягкости кожицы.

Вызревший урожай лучше употреблять в свежем виде, так он эффективней усваивается в организме и содержит максимум сахаров и каротина. Отмечается, что для консервации и продажи лучше использовать плоды бурой стадии зрелости: они качественнее переносят транспортировку и дольше сохраняют товарный вид.

Специалист советует проводить сборку овоща регулярно, в том числе снимать и зараженные плоды.

«Уборку спелых томатов проводят регулярно — примерно каждые пять дней, а в пик плодоношения даже каждые три дня. Одновременно удаляют и поврежденные, пораженные болезнями и вредителями плоды. Перед наступлением заморозков, пока температура не опустилась ниже трех градусов, собирают все оставшиеся помидоры. Обычно сначала снимают бурые, а непосредственно перед холодами — зеленые и недозревшие», — уточнил Терентьев.

Хранить урожай рекомендуется в помещениях с невысокой влажностью и плюсовой температурой.

