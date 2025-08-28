Время томатов: советы по сборке урожая
Агроном Терентьев: урожай томатов нужно снять до заморозков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Хранить овощи лучше всего в помещениях с невысокой влажностью и плюсовой температурой.
Финал лета — время созревания и сбора урожая. О том, как правильно собирать и хранить томаты, рассказал aif.ru агроном Денис Терентьев.
По словам эксперта, зрелость овоща наступает в соответствии с сортом, обычно на это уходит от 40 до 75 дней, и определить созревший помидор можно по окраске и мягкости кожицы.
Вызревший урожай лучше употреблять в свежем виде, так он эффективней усваивается в организме и содержит максимум сахаров и каротина. Отмечается, что для консервации и продажи лучше использовать плоды бурой стадии зрелости: они качественнее переносят транспортировку и дольше сохраняют товарный вид.
Специалист советует проводить сборку овоща регулярно, в том числе снимать и зараженные плоды.
«Уборку спелых томатов проводят регулярно — примерно каждые пять дней, а в пик плодоношения даже каждые три дня. Одновременно удаляют и поврежденные, пораженные болезнями и вредителями плоды. Перед наступлением заморозков, пока температура не опустилась ниже трех градусов, собирают все оставшиеся помидоры. Обычно сначала снимают бурые, а непосредственно перед холодами — зеленые и недозревшие», — уточнил Терентьев.
Хранить урожай рекомендуется в помещениях с невысокой влажностью и плюсовой температурой.
