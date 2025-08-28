«Обычное явление»: родственница невесты убила жениха на свадьбе в Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Погибшему было 23 года.

В Турции 23-летний жених скончался от ран, полученных в результате «праздничной» стрельбы во время свадьбы. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным СМИ, выстрел был произведен родственницей невесты. Женщину задержали, а в ее саду правоохранители обнаружили два нелицензированных пистолета. Прокуратура начала расследование обстоятельств происшествия.

«Праздничные выстрелы — обычное явление на свадьбах в северном Причерноморье Турции», — отмечает агентство.

Неделей ранее аналогичный инцидент произошел в соседней провинции, где один человек погиб, а двое были ранены во время свадебной стрельбы. Тогда также были задержаны двое участников, среди которых оказался полицейский. Также в мае 2025 года в Турции два гостя были ранены, когда один из присутствующих случайно выстрелил в толпу. А в июле 2024 года женщина получила тяжелое ранение в голову в результате праздничного огнестрельного происшествия.

Турецкие власти регулярно призывают граждан отказаться от этой традиции, однако подобные случаи все еще встречаются и продолжают приводить к жертвам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.