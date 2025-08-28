Дрейфовавший несколько дней на бочке в Охотском море Валерий Сафронов погиб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Охотском море погиб 36-летний Валерий Сафронов, дрейфовавший на топливном баке несколько дней. Об этом сообщает МЧС России.

Его тело выбросило на берег. О находке сообщили местные рыбаки и вызывали полицию.

«В Хабаровском крае поиски мужчины завершены. Погибшего обнаружили местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе и передали полиции», — говорят в МЧС.

Сафронова искали трое суток. Известно, что 25 августа трое друзей выехали на грузовике из села Тором Хабаровского края на побережье Охотского моря. За рулем находился Валерий Сафронов.

Когда мужчины пытались пересечь устье реки Тыл, начался мощный прилив. Автомобиль очень быстро залило по самую крышу, мотор заглох.

Валерий заметил, что из кузова уплывает бак с горючим и кинулся его спасть, тогда как его друзья решили остаться и выбрались из машины. В итоге мужчина попал в открытое море.

«Мужчина бросился в воду и проплыл за ним около 15 метров в надежде притащить его обратно к машине, забрался на емкость и начал кричать друзьям, чтобы те помогли. Но уже стемнело, и Валерий потерял ориентацию в пространстве. Через несколько минут его крики стихли. Вода унесла его в открытое море», — сообщает Telegram-канал «112».

Валерий Сафронов жил в поселке Тором, работал в местной управляющей компании. У него остались двое маленьких детей.

