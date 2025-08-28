МИЦ «Известия» и Совет по коммуникациям и гражданству Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Мультимедийный информационный центр «Известия» и Совет по коммуникациям и гражданству Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве. Документ станет решительным шагом на пути к укреплению взаимопонимания и доверия между двумя странами.

Подписи на документе поставили генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин и координатор по СМИ Совета по коммуникациям и гражданству Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.

«Хотел бы поблагодарить господина Ортегу, что, несмотря на все сложности последнего времени, нашли возможность к нам приехать и подписать это соглашение. Для нас это очень важно, и мы благодарны за такое дружеское отношение. Наши подходы к деятельности СМИ полностью совпадают: мы придерживаемся принципов объективности и всестороннего освещения событий. Поэтому я уверен, что вместе у нас все получится», — отметил Владимир Тюлин.

Сотрудничество заключается в двухстороннем обмене информацией и эксклюзивными материалами, совместном производстве контента, а также стажировках журналистов и другом взаимодействии по обмену опытом. Подписанное соглашение будет способствовать более объективному освещению событий в Никарагуа и РФ.

«Для нас, журналистов-сандинистов, настоящей честью является возможность сотрудничать с российскими журналистами и находиться на страже правды в эти сложные времена. Мы с огромным удовольствием отмечаем подписание этого важнейшего договора о сотрудничестве между Советом по вопросам средств массовой информации Никарагуа и нашими братьями, журналистами из России, представителями МИЦ «Известия». Вместе мы сможем содействовать развитию коммуникационных средств массовой информации в нашей борьбе за защиту мира, стабильности и Родины», — заявил Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.

Сотрудничество позволит МИЦ «Известия» и Совету по коммуникациям и гражданству Никарагуа эффективнее реализовывать задачи и расширять аудиторию на национальном и международном уровнях.

В Совет по коммуникациям и гражданству Никарагуа входит около 20 крупнейших изданий и радиостанций страны. Для МИЦ «Известия» соглашение стало первым партнерским документом с никарагуанскими СМИ.

