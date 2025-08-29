«Он разный»: Елена Джая назвала свой новый альбом мультижанровым

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Относить творчество к определенному направлению значит заниматься самообманом, уверена певица.

Певица Елена Джая назвала свой новый альбом «Я — стихия» мультижанровым. Относить творчество к определенному направлению, отмечает артистка, означает обманывать себя. Своей музыкальной философией исполнительница поделилась с 5-tv.ru.

«На самом деле, мне кажется, мы (музыканты. — Прим. ред.) приближаемся к тому времени, когда не будем относить друг друга к тем или иным стилям, потому что в любом случае вбираем в себя все. Твой музыкальный стиль, который ты транслируешь, это ты. Плюс то, на чем ты вырос, и то, что ты слышал», — поделилась Джая.

По ее словам, относить свою музыку к какому-то одному стилю — это то же самое, что обманывать самого себя, так как человек меняется каждый день. Артистка считает, что лишать себя возможности вносить что-то новое в творческий материал — не совсем верный подход.

«И наш новый EP (мини-альбом. — Прим. ред.) „Я — стихия“, он вообще разный, он такой мультинациональный, и поэтому его сложно отнести к какому-то определенному стилю. Песня „Вода“ жесткая. Что касается композиций „Огня“ и „Воздуха“, там есть и элементы рока, и такие более мелодичные приемы, и трип-хоп. А „Земля“ — она такой мультинациональный трек, который вбирает в себя звуки совершенно разных народов», — рассказала Джая о новых композициях.

Елена Джая представит песни из нового альбома на фестивале «ДК Горбунова — легенда русского рока», который пройдет 30 и 31 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Джая о съемках клипа на песню «Вода» без дайвинг-подготовки.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.