В НЦ «Россия» предложили создать совет по развитию архитектурного кода страны

Участники дискуссии обсудили важность девелопмента, дизайна и формирования городской среды в улучшении территорий для жизни.

В Национальном центре (НЦ) «Россия» состоялся круглый стол «Градостроительный и архитектурный код России», на котором предложили создать экспертный совет по развитию архитектурного кода страны. Об сообщила пресс-служба НЦ.

Участники дискуссии обсудили важность создания объектов недвижимости, дизайна и формирования городской среды в улучшении территорий для жизни, социально-экономическом развитии и трансляции духовно-нравственных ценностей.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич отметил, что именно урбанистическое пространство выражается как комплексный элемент культурного кода РФ, позволяющего настраивать связи между гражданами и правительством.

Также, по его словам, архитектурный код формирует образ эпохи и закрепляет Россию как страну-цивилизацию, которая самостоятельно формирует духовно-нравственные ценности.

«Таким образом, архитектура выполняет и политические задачи. В связи с этим необходимо выстраивать постоянный диалог между архитекторами, представителями строительной отрасли, государственной властью для выработки совместных идей в этом направлении», — поделился он.

На круглом столе также был высказан запрос профессионального сообщества на создание единого федерального центра архитектурных стратегий.

Кроме Антона Жарича, в обсуждении приняли участие директор по развитию городской среды ДОМ. РФ Антон Финогенов, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский, заместитель генерального директора по GR КГ «Полилог» Никита Сетов и другие общественные деятели и эксперты в сфере архитектуры.

