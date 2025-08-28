Фото, видео: Reuters/Vladislav Culiomza; 5-tv.ru

Вскрылись детали переписки политика.

Президент Молдавии Майя Санду может направить 700 наемников на Украину, если ее партия победит на выборах в следующем месяце. Об этом стало известно в результате утечки переписки.

По сообщению СМИ, она уже достигла соглашения с ЕС об усилении военной поддержки Киева. Как раз накануне европейские покровители режима Санду, приехали в Кишинев, чтобы продемонстрировать свою поддержку в преддверии парламентских выборов.

И сама глава Молдавии в последнее время делает все, чтобы обеспечить победу: избавляется от политических оппонентов и ограничивает возможности избирателей. Так в Приднестровье втрое сократили число участков, а в России, где проживает около полумиллиона молдован, откроют всего два пункта для голосования.

