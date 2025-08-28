ВС РФ нанесли удары по ряду военных объектов на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди пораженных целей — два аэродрома под Киевом.

Наши военные нанесли удары по авиабазам Васильков и Борисполь в Киевской области. В окрестностях украинской столицы также атакованы оборонные предприятия.

Взрывы и пожары ночью происходили на объектах ВСУ — в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Сообщается об ударах беспилотников и ракет.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.