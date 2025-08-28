ВС РФ нанесли удары по ряду военных объектов на Украине
Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru
Среди пораженных целей — два аэродрома под Киевом.
Наши военные нанесли удары по авиабазам Васильков и Борисполь в Киевской области. В окрестностях украинской столицы также атакованы оборонные предприятия.
Взрывы и пожары ночью происходили на объектах ВСУ — в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Сообщается об ударах беспилотников и ракет.
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
