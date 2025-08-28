Жесткие кадры: поезд на полном ходу снес автомобиль в Благовещенске

Поезд на полном ходу снес автомобиль в Благовещенске

Фото, видео: 5-tv.ru

По предварительным данным, в машине находился только водитель

Пассажирский поезд на полном ходу снес легковушку на железнодорожном переезде в Благовещенске. Осторожно, следующие кадры впечатлительным лучше не смотреть!

По предварительным данным, в машине находился только водитель. От полученных травм он погиб на месте. Машинист и пассажиры поезда за помощью к медикам не обращались.

Состав буквально смял машину. От сильного удара ее отбросило в сторону. От автомобиля осталась груда железа: чтобы извлечь тело погибшего, конструкцию пришлось разрезать.

Авария повлияла на расписание железной дороги. Из-за ДТП задерживаются поезда, следующие из Забайкалья и Якутии в Благовещенск.

