В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Часть людей, включая двух детей, разместилась в сельском доме культуры.

На крышу жилого дома в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области упали обломки беспилотника ВСУ. Из-за угрозы детонации боевой части, власти эвакуировали из населенного пункта 89 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей», — отметил чиновник.

По словам Слюсаря, часть эвакуированных жителей разместилась у родных и близких. В то же время 12 человек, в том числе два ребенка, нашли временное убежище в сельском доме культуры.

Чиновник подчеркнул, что место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено. Саперная группа находится в пути.

Также Слюсарь сообщил о том, что из-за падения дрона была повреждена электропроводка в одном из домов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что крыша жилого многоквартирного дома загорелась в результате атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.