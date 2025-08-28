Почетные гости: Путин и Ким Чен Ын посетят военный парад в Китае

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Также на торжественное мероприятие приедут представители Белоруссии, Ирана и Южной Кореи.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын посетят парад, посвященный официальной капитуляции Японии во время Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября в Пекине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД КНР.

«Иностранные лидеры, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, примут участие в масштабном военном параде в Пекине», — отмечается в материале.

На торжественном мероприятии будут присутствовать главы государств и правительств из 26 стран, среди которых президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Индонезии Прабово Субианто и спикер Национального собрания Южной Кореи У Вон Шик.

В публикации уточняется, что предстоящий парад может стать одним из крупнейших в Китае за последние годы.

В Китае 3 сентября ежегодно отмечают День победы над милитаристской Японией. Праздник приурочен к окончанию Второй мировой войны, когда представители страны подписали акт о капитуляции на борту американского линкора «Миссури».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Китае прошла генеральная репетиция военного парада в честь победы над Японией во Второй мировой войне.

