«У него много девчонок»: певица Слава о загулах своего бывшего избранника

Певица Слава заявила, что ее бывший избранник мог иметь несколько семей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Артистка не исключает, что у Данилицкого было несколько семей.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заявила в личном блоге, что ее бывший избранник — бизнесмен Анатолий Данилицкий — привлекает внимание многих девушек даже в свои 70 лет.

«Девчонки его любят. Девчонок у него много. Мне кажется, что и семей у него много помимо меня», — отметила артистка.

Певица более 20 лет жила с бизнесменом Анатолием Данилицким. Мужчина старше исполнительницы на 28 лет. Звезда познакомилась с избранником в ресторане в 2001 году, когда только начинала музыкальную карьеру.

В декабре 2011 года знаменитость родила дочь от Анатолия. Когда Анастасия была беременна, возлюбленный сделал ей предложение, однако свадьба не состоялась. Недавно певица заявила о расставании с предпринимателем. Артистка отметила, что им с Данилицким удалось сохранить теплые отношения.

Однако многие поклонники не верят в то, что Анатолий и Слава разошлись навсегда. Ведь артистка уже однажды уходила от мужчины, однако спустя некоторое время вернулась к нему вновь.

