Рекордный гол Овечкина стал лучшим в сезоне
6 0
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Шайба влетела в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.
Этот гол нападающего Александра Овечкина по итогам минувшего сезона признан лучшим в истории НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Рекордную шайбу легендарный российский хоккеист забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» еще 6 апреля.
Кроме того, гол стал 895-м за карьеру спортсмена, он позволил ему превзойти рекорд великого Уэйна Гретцки, который считался «вечным», и стать лучшим снайпером в истории лиги.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.