Рекордный гол Овечкина стал лучшим в сезоне

Шайба влетела в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.

Этот гол нападающего Александра Овечкина по итогам минувшего сезона признан лучшим в истории НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Рекордную шайбу легендарный российский хоккеист забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» еще 6 апреля.

Кроме того, гол стал 895-м за карьеру спортсмена, он позволил ему превзойти рекорд великого Уэйна Гретцки, который считался «вечным», и стать лучшим снайпером в истории лиги.

