В России начало дешеветь вторичное жилье

Такая динамика наблюдается сразу в трети регионов страны.

В России подешевело вторичное жилье. Цена за квадратный метр в среднем упала почти на 10% сразу в трети регионов страны. Это следует из статистики Центробанка.

Сильнее всего — в Калужской и Мурманской областях, а также в Краснодарском крае. Как рассказывают эксперты, это из-за того, что покупателям больше интересны новые кварталы, чем устаревший фонд.

Льготную ипотеку можно взять только на новостройку, а на вторичный фонд она не распространяется. А обычный кредит на жилье из-за высокой ставки сейчас брать попросту невыгодно.

