Байкал спасают: «Росатом» проведет рекультивацию токсичных отходов БЦБК

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За 50 лет работы комбинат накопил более шести миллионов кубометров опасных веществ. Среди них: промышленные, химические и бытовые.

На берегах Байкала уже к концу этого года заработает современная линия очистки и утилизации отходов. Специалистам предстоит переработать более шести миллионов токсичных веществ. Все это «наследие» Байкальского ЦБК, который полвека отравлял самое большое в мире пресноводное озеро.

Работа по сохранению уникальной экосистемы началась пять лет назад по поручению президента. Рекультивацией занимается государственная корпорация — «Росатом». О том, что уже сделано — смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Екатерины Шиловой.

Единственный в России пляж с грантовым песком находится на Байкале — крупнейшем пресноводном резервуаре планеты. Он содержит около 20% мировых запасов воды. И эта уникальная экосистема, не имеющая аналогов на Земле, на грани экологической катастрофы.

В 1966 году здесь, у берегов Байкала, вырос огромный целлюлозно-бумажный комбинат.

«Суперпрочный корд мы покупали за границей, давали 20 миллионов рублей золотом ежегодно. Правительство поставило задачу построить собственное предприятие по выпуску суперкорда. Но чтобы произвести целлюлозу качественную, с очень хорошими характеристиками, то нужно было много свежей воды для промывки. Этому идеально соответствовал Байкал», — рассказывает бывший сотрудник Байкальского ЦБК Ирина.

Это была бомба замедленного действия. Вскоре комбинат перешел на создание своей жемчужины — сульфатной беленой целлюлозы из хвойных пород дерева. И стал единственным в СССР производителем высококачественной бумаги.

В Байкал сбрасывали до 49 миллионов кубометров ядовитых веществ в год. Среди них — несульфатная сера, метанол, взвешенные частицы химического и промышленного происхождения, лигнин. Все это убивало экосистему озера. Площадь повреждения — около трехсот километров дна.

«Была здесь когда-то сточная труба, в которую какие-то отходы сливались в Байкал. Годами, годами это все скапливалось. Были неприятные запахи на заводе, и это было регулярно», — рассказывает бывший сотрудник Байкальского ЦБК Андрей Костюнин.

Более тяжелые отходы направлялись в специально созданные бассейны-накопители. Среди них: зола, древесная кора, белый и черный щелок, шлам-лигнин и многие другие. Они находятся вдоль берега Байкала: на Бабхинском и Солзанском полигонах и в цехе очистных сооружений.

Предприятие прекратило работу в 2013 году. Но после себя оставило много вредного «наследия», которое до сих пор угрожает экологии Байкала.

За 50 лет работы комбинат накопил более шести миллионов кубометров опасных отходов. Среди них: промышленные, химические и бытовые. Они хранятся здесь: вот в таких специальных бассейнах. Каждый из этих объектов представляет сложную инженерную конструкцию, которая изолирует вредные вещества от окружающей среды.

Всего таких бассейнов — 14. И экологи этим сдерживающим конструкциям не доверяют. Яд в любой момент может выйти из берегов и уничтожить озеро.

«Вот эти карты со шлам-лигнином сейчас располагаются прямо непосредственно на берегу и в сейсмоопасной зоне. Могут в любой момент просто во время каких-то катаклизмов уйти в озера. Но это, конечно же, на самом деле достаточно опасная ситуация», — рассказывает эколог Лаила Хохураева.

Предотвратить экологическую катастрофу решили сотрудники Госкорпорации «Росатом» — взялись за рекультивацию токсичных отходов. Работы ведутся с 2020 года по поручению президента России.

«На реализацию соответствующих мероприятий правительство уже выделило 11 миллиардов рублей. Всего запланировано направить свыше 15 миллиардов. Финансирование осуществляют в рамках нацпроекта „Экологическое благополучие“. В данный момент здесь создается инфраструктура для очистки загрязненных вод. После этого начнется их переработка и уже утилизация полученного концентрата», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

На месте бывшего целлюлозно-бумажного комбината закончено строительство всех важных объектов для очистки загрязненной воды. Создана инфраструктура для работы с загрязненными водами на полигоне «Бабхинский».

Уже в этом году планируется запустить всю систему в тестовом режиме. Это важный шаг к очистке территории и улучшению экологической ситуации в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX