Мощный ураган надвигается на Камчатку

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Михайлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Порывы этого штормового ветра способны вырывать с корнями деревья.

Разрушительный ураган надвигается на Камчатку. МЧС предупреждает о штормовом ветре. Его порывы способны вырывать с корнями деревья.

Этот же циклон уже добрался до острова Итуруп, а накануне прошел по Сахалину. Сейчас там устраняют последствия. Размыты дороги, повреждены мосты. Из берегов вышли реки.

В итоге под водой скрылся целый поселок. Людей оттуда вывозили на лодках. Многие до сих пор находятся в пунктах временного размещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX