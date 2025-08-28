Прилучный и его новая жена поздравили Муцениеце со свадьбой

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Актриса выбрала для бракосочетания день, в который ее бывший супруг связал себя узами брака с другой. Совпадение?

Актер Павел Прилучный и его супруга-коллега Зепюр Брутян, поздравили артистку Агату Муцениеце со свадьбой. Об этом сообщает Super.ru.

Бывшая жена звезды сериала «Мажор» связала себя узами брака с музыкантом Петром Дрангой 25 августа — именно в этот день, три года назад, Прилучный и Зепюр поженились.

«25.08 у многих свадьбы, это популярная дата. (Поздравили? — спросил журналист. — Прим. ред.) Вот сейчас поздравляем. Счастья молодым!» — заявила Брутян.

Павел и Зепюр отметили, что такой выбор даты для свадьбы Муцениеце и Дранги их вовсе не смутил. К тому же и новость они приняли с радостью.

Павел Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян с 2022-го. Через год у пары родился сын Микаэль. Несмотря на новый брак, актер никак не может избавиться от прошлого. Прилучный до сих пор судится со своей бывшей женой, в том числе по поводу определния порядка общения наследников с родителями.

Артисты были женаты с 2011-го по 2020 год. В браке у них родились двое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что против актрисы Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете.

