Из друзей в заклятые враги? К чему приведет новая ссора Украины и Польши

Отношения Польши и Украины вновь обострились после инцидента на концерте Коржа

Варшава готовится ужесточить политику по отношению к беженцам и запретить бандеровскую символику.

В конце августа отношения между Киевом и Варшавой стали стремительно ухудшаться. В Польше обсуждают приравнивание бандеровской символики к фашистской и лишение украинских беженцев социальной поддержки. Украинские дипломаты в ответ угрожают «последствиями», пишут «Известия».

Скандал в Варшаве

Поводом для резкой реакции польских властей стал концерт белорусского певца Макса Коржа в Варшаве, собравший более 60 тысяч человек. Зрители устроили беспорядки и развернули флаги ОУН-УПА*.

Польские власти и общественность восприняли это как провокацию — эту организацию в Польше считают виновной в Волынской резне 1943–1944 годов, жертвами которой стали свыше 100 тысяч человек. В результате полиция задержала 57 украинцев, началась их депортация на Родину.

Этот инцидент совпал с нарастающим недовольством поляков по отношению к украинским переселенцам. Согласно соцопросам, если два года назад 51% поляков относились к беженцам положительно, то сегодня их доля сократилась до 30%.

При этом доля граждан, испытывающих неприязнь, выросла до 38%. Среди причин — агрессивное поведение украинцев, демпинг на рынке труда, рост цен на аренду жилья.

В правой партии «Конфедерация» предложили вернуть украинских мужчин призывного возраста на Родину. Министр юстиции Вальдемар Журек поддержал идею депортации нарушителей.

Украинский посол в Варшаве Василий Боднар не стал защищать сограждан, заявив: «Если кто-то почувствовал себя оскорбленным, я извиняюсь. Я благодарен всем полякам, которые помогали и помогают украинцам. Искренне благодарю от всего сердца и еще раз прошу прощения».

Реакция на вандализм

Ситуацию усугубил акт вандализма на мемориале жертв Волынской резни. Подросток из Украины нарисовал флаг УОН-УПА, его арестовали на три месяца. Премьер-министр Дональд Туск и министр обороны Косиняк-Камыш потребовали от Киева признания Волынской трагедии.

«Если Украина не признает Волынский геноцид… у нее нет шансов на вступление в ЕС».

Жесткая позиция президента

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил приравнять бандеровскую идеологию к фашистской, изменить закон о гражданстве и ограничить пособия беженцам.

«Мы должны сказать стоп бандеровщине и внести эти символы в уголовный кодекс», — сказал он.

Он наложил вето на продление выплат украинцам — 800 злотых (200 долларов) на ребенка. Премьер Туск поддержал инициативу.

«Кабмин не будет спорить. Новый законопроект практически готов», — сказал он.

Украина угрожает ответом

Официального ответа от Киева пока не последовало, но источник в украинском дипведомстве предупредил:

«Любые политизированные решения о приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования нашей стороны».

Друзья или заклятые враги?

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что напряжение вызвано сочетанием идеологических, экономических и демографических факторов. Однако, по его мнению, серьезного конфликта не будет:

«Во-первых, большое количество украинцев, зараженных националистической идеологией, попали на территорию соседней страны. В гостях они ведут себя даже более вызывающе, чем дома, многие оказались в привилегированном положении. Для поляков, которые считают Волынскую резню трагедией и проклинают Бандеру и Шухевича, все это крайне болезненно», — отметил он.

* — запрещенная в России террористическая организация

